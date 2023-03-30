Дума Среднеуральска приняла отставку Ковальчика и назначила врио главы

Сегодня городская дума Среднеуральска официально приняла отставку мэра Александра Ковальчика.

«По решению думы временно исполнять обязанности главы будет Алексей Стасёнок», – говорится на сайте думы.

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад Ковальчик написал заявление, в котором просил городскую думу досрочно прекратить его полномочия с 30 марта. О том, что Александр Ковальчик может досрочно покинуть свой пост, говорили с прошлого года. У главы довольно напряженные отношения с местной думой (в 2022 году она признала его работу неудовлетворительной), в городе сложная ситуация с коммунальным хозяйством.

Месяц назад первым замом Ковальчика стал бывший главы Нижней Туры Алексей Стасёнок. Вероятно, именно он теперь станет основным претендентом на пост главы.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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