Экс-глава Нижней Туры вернулся в орбиту «Большого Екатеринбурга»

Бывший мэр Нижней Туры Алексей Стасёнок получил новое назначение. Теперь он работает заместителем главы города Среднеуральска Александра Ковальчика, эта информация опубликована на сайте мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», еще с прошлого года в Среднеуральске говорят, что Александр Ковальчик может досрочно покинуть свой пост. У главы довольно напряженные отношения с местной думой (в 2022 году она признала его работу неудовлетворительной), в городе сложная ситуация с коммунальным хозяйством. Не исключено, что «самый молодой мэр», как называли Стасёнка после вступления в должность главы Нижней Туры, оказался в Среднеуральске неслучайно и в скором времени его ждет повышение.

Добавим, что Среднеуральск входит в т.н. Екатеринбургскую агломерацию наряду с несколькими городами-спутниками. В одном из них, Верхней Пышме, Алексей Стасёнок проработал несколько лет: сначала – в администрации города, затем – в службе безопасности градообразующего ООО «УГМК-Холдинг».

С поста мэра Нижней Туры Алексей Стасёнок ушел две недели назад.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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