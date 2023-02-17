Ушел в отставку уральский мэр, известный по судам из-за военного билета

Глава Нижней Туры Алексей Стасёнок подал в отставку.

О своем решении Стасёнок сообщил на странице «ВКонтакте». «Решение о досрочном прекращении полномочий главы принято мной исключительно по семейным обстоятельствам добровольно. Хочется поблагодарить своих коллег за терпение и многолетний труд, понимание и достигнутые результаты. В 2017 году в меня поверили и дали возможность сделать нашу Нижнюю Туру более комфортной и привлекательной», – написал он.

Городская дума накануне провела заседание и приняла отставку мэра. И.о. главы назначен председатель думы Андрей Постовалов. В ближайшее время в Нижней Туре пройдет конкурс по отбору новых кандидатов в мэры.

Как уже сообщал «Новый День», в новостную повестку Стасёнок чаще всего попадал из-за затянувшейся истории с военным билетом. Напомним, 6 июля 2021 года мэр получил военный билет, а прокуратура Нижней Туры посчитала, что при этом имело место нарушение закона. Призывная комиссия якобы не узнавала, почему Стасёнок не служил в армии, а поэтому военный билет мэру выдан незаконно. Городской суд Нижней Туры вынес решение в пользу прокурора, но в январе 2022 года Свердловский облсуд его отменил. Весной 2022 года прокуратура подала кассационную жалобу, в июне 2022 года она выиграла суд. Это не помешало Стасёнку в том же году заступить на новый срок полномочий.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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