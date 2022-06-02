Военный билет мэра Нижней Туры опять признали незаконным

Выдачу военного билета главе Нижней Туры Алексею Стасёнку снова признали незаконной.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск), рассмотрев материалы дела, отменил решение Свердловского областного суда и оставил в силе решение первой инстанции – суда Нижней Туры.

Как уже сообщал «Новый День», эпопея с военным билетом Алексея Стасёнка (сейчас ему 33 года) тянется не первый год. 6 июля 2021 года Стасёнок обратился в военкомат с заявлением о выдаче ему военного билета, что и было сделано. Прокуратура Нижней Туры посчитала, что при этом имело место нарушение закона – якобы призывная комиссия не узнавала, почему Стасёнок не служил в армии, а поэтому военный билет мэру выдан незаконно. Комиссия же, в свою очередь, утверждала, что Стасёнок страдает заболеванием, которое дает право на освобождение от службы в армии. Городской суд Нижней Туры вынес решение в пользу прокурора, но в январе 2022 года Свердловский облсуд его отменил. Весной 2022 года прокуратура подала кассационную жалобу, теперь она выиграла суд.

Добавим, что сейчас в Нижней Туре проходит очередной конкурс по отбору кандидатов на пост главы. После второго этапа конкурсная комиссия рекомендовала думе двух кандидатов – самого Алексея Стасёнка и его заместителя Владимира Садырева. Кандидаты встретятся с депутатами уже завтра, 3 июня.

Нижняя тура, Елена Владимирова

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