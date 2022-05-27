В Нижней Туре осталось два претендента на пост мэра

В Нижней Туре завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщает аппарат городской думы, по итогам второго этапа в финал конкурса вышли действующий мэр Алексей Стасёнок и его заместитель Владимир Садырев, с дистанции сошла бизнес-леди Юлия Григорьева.

В ближайшее время депутаты гордумы Нижней Туры соберутся на заседание, чтобы выбрать победителя конкурса.

Как уже писал «Новый День», 1 июня Седьмой кассационный суд (Челябинск) рассмотрит жалобу прокуратуры на решение Свердловского областного суда, который в январе 2022 года признал законной выдачу военного билета главе Нижней Туры Алексею Стасёнку.

Нижняя Тура, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»