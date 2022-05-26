Накануне перевыборов мэра Нижней Туры дело о его военном билете снова всплыло в суде

В первый день июня Седьмой кассационный суд (г. Челябинск) рассмотрит жалобу прокуратуры на решение Свердловского областного суда, который в январе 2022 года признал законной выдачу военного билета главе Нижней Туры Алексею Стасёнку.

В картотеке суда сообщается, что административным истцом выступает и.о. прокурора Нижней Туры, ответчиками – администрация и призывная комиссия Нижней Туры, заинтересованным лицом является мэр Алексей Стасёнок.

Как уже сообщал «Новый День», эпопея с военным билетом Алексея Стасёнка тянется не первый год. 6 июля 2021 года Стасёнок обратился в военкомат с заявлением о выдаче ему военного билета, что и было сделано. Прокуратура Нижней Туры посчитала, что при этом имело место нарушение закона – якобы призывная комиссия не узнавала, почему Стасёнок не служил в армии, а поэтому военный билет мэру выдан незаконно. Комиссия же, в свою очередь, утверждала, что Стасёнок страдает заболеванием, которое дает право на освобождение от службы в армии. Городской суд Нижней Туры вынес решение в пользу прокурора, но в январе 2022 года Свердловский облсуд его отменил. Весной 2022 года прокуратура подала кассационную жалобу.

Добавим, что сейчас в Нижней Туре проходит очередной конкурс по отбору кандидатов на пост главы. Сегодня, 26 мая, состоится второй этап конкурса. В нем будут участвовать сам Алексей Стасёнок, один из его заместителей Владимир Садырев и коммерческий директор ООО «Строймашсервис» Юлия Григорьева. После этого конкурсная комиссия рекомендует одного или нескольких кандидатов городской думе для принятия окончательного решения.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»