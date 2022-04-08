На пост мэра Нижней Туры претендуют сам глава, его зам и бизнес-леди

В Нижней Туре закончился прием документов от желающих побороться за пост главы города.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате городской думы, заявления подали трое. Это – действующий мэр Алексей Стасёнок, один из его заместителей Владимир Садырев и коммерческий директор ООО «Строймашсервис» Юлия Григорьева. Первый этап конкурса пройдет с 19 по 25 мая, второй – с 26 по 30 мая. В июне конкурсная комиссия даст местной думе рекомендации, и депутаты примут решение о том, кто возглавит город.

Напомним, конкурсы по отбору кандидатов в мэры в той или иной стадии проходят еще в нескольких муниципалитетах. Например, в Камышловском муниципальном районе с 11 по 24 апреля будут принимать документы от участников конкурса. В Сухом Логу еще не сформирована конкурсная комиссия – ожидается, что это произойдет на следующей неделе. Самая странная ситуация – с повторным конкурсом по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа. По данным «Нового Дня», желающих уже не менее 10 человек, при этом областная часть конкурсной комиссии все еще не сформирована, а председатель городской думы ушел в отпуск до 18 апреля.

Нижняя Тура, Евгения Вирачева

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