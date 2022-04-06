На повторном конкурсе по избранию главы Белоярки снова ажиотаж

Повторный конкурс по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа, как ожидается, снова станет многолюдным. По данным «Нового Дня», желающих уже не менее 10 человек.

Официально прием документов на новый конкурс заканчивается сегодня, 6 апреля. При этом областная часть конкурсной комиссии все еще не сформирована.

В отличие от прошлого раза в борьбу включился представитель партии «Справедливая Россия – за правду!» Евгений Попов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, добавив, что на первый конкурс он не заявлялся, но сейчас принял такое решение в том числе и по поручению своего партийного руководителя, депутата Госдумы Андрея Кузнецова.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз в борьбу за мэрское кресло в Белоярке включились 14 человек. Конкурсная комиссия рекомендовала к избранию депутата ЕГД Григория Вихарева, но депутаты устроили демарш и сорвали голосование. 10 марта был объявлен новый конкурс и назначена «местная» половина конкурсной комиссии, куда вошли депутаты БГД Алексей Бобров, Александр Селиверстов, Олег Мошкин и Игорь Беляев.

Белоярский, Евгения Вирачева

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