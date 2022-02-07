Борьбу за пост главы Белоярки продолжат 14 человек

Во второй тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы Белоярского района прошли 14 человек.

Как сообщили в местной думе, в конкурсе участвуют депутаты Василий Богатов, Юрий Глушков, Сергей Платоненко, Андрей Воробьев, Станислав Довгалюк, депутат ЕГД от ЛДПР Григорий Вихарев, бывший мэр Александр Привалов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенева, бизнесмены Александр Ильиных, Сергей Печорин, бывший замглавы по ЖКХ Антон Полуяктов, председатель СНТ «Рассвет» Евгения Ходосевич, директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников, замглавы Заречного Рафаил Мингалимов. Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на 15 февраля.

Добавим, в начале сегодняшнего заседания конкурсная комиссия наконец-то смогла выбрать председателя, что раньше ей не удавалось. Комиссию возглавил представитель резиденции губернатора Вадим Дубичев.

Как сообщал «Новый День», депутаты местной думы настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных, постоянно проживающий в Белоярском. На этой почве у местной половины конкурсной комиссии ранее возник конфликт с «губернаторской» половиной. Первые хотели избрать председателем спикера БГД Владимира Кошкарева, вторые – представителя резиденции Вадима Дубичева.

Белоярский, Евгения Вирачева

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