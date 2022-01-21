Очень странные дела. Белоярский округ не хочет подчиняться решениям областных властей и борется за независимость

Белоярскому городскому округу уже много лет не везет с главами. Один за другим они покидают пост и практически все оставляют о себе не самую добрую память. Сейчас, когда в Белоярке проходит очередной конкурс по отбору кандидата в мэры, процесс столкнулся с непредвиденными сложностями: возникла конфронтация между депутатами местной думы и администрацией губернатора. Резиденция хочет видеть в мэрском кресле человека понятного, нейтрального и не связанного с местными «элитами», у городской думы желания прямо противоположные.

Конкурс был объявлен еще в декабре, но комиссия до сих пор не выбрала председателя. Ее муниципальная половина считает, что руководить должен спикер Белоярской думы Владимир Кошкарев, а областная хочет видеть в этом кресле первого зама руководителя аппарата губернатора Вадима Дубичева. «Депутаты считают, что председателем комиссии должен быть местный, и глава должен быть местным, нам с ним жить. Это не то что мнение нескольких людей, большинство депутатов с этим согласны», – заявил «Новому Дню» Владимир Кошкарев, который совмещает должности председателя думы и тренера в местной спортшколе. Следующее заседание комиссии назначено на 7 февраля. На вопрос, что будет, если договориться насчет председателя снова не получится, Кошкарев ответить затруднился.

При этом документы на конкурс поступают. По словам Кошкарева, выдвинулись уже четыре человека, но их имена он называть не стал. Сказал только, что действующая врио главы, Людмила Туманова, документы не подавала.

Начальник финансово-бюджетного управления администрации БГО Людмила Туманова временно встала во главе Белоярки 17 января 2022 года, после того как дума по представлению прокурора сняла статус врио с Михаила Иванова, который занял этот пост только в декабре 2021-го. Как уже сообщал «Новый День», едва заняв место врио, Михаил Иванов передал в аренду КФХ «Малиновка» пять муниципальных земельных участков без проведения торгов. Материалы прокурорской проверки в отношении него переданы в следственные органы.

Знакомый с ситуацией источник «Нового Дня» сообщил, что Михаил Иванов с самого начала находился под пристальным вниманием думы, которая хочет видеть в мэрском кресле кого-то из «своих». «Они категорически не хотят видеть главой чужака. Сейчас конкурсная комиссия блокирует назначение председателя. Если на следующем заседании не изберут, комиссию распустят. Сейчас в Белоярском фактически анархия. Действующая дума, состоящая из «спортсменов», не способна обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по развитию округа. По-хорошему, ее надо распускать и назначать новые выборы», – считает собеседник агентства.

Напомним, предшественник Иванова, Андрей Горбов, тоже ушел со скандалом. В ноябре он написал заявление «по собственному желанию», но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. В конце года Горбов, настаивающий на том, что он уволился по собственному желанию, подал на думу в суд. Заседание состоится 4 февраля.

Добавим, Андрей Горбов руководил Белоярским округом с октября 2017 года. Его предшественник, Павел Юдин, тоже постоянно попадал в скандальные ситуации, в основном связанные с многочисленными проблемами в коммунальной сфере. Прокурор Свердловской области (тогда им был Сергей Охлопков) дважды рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку, а зам Юдина по ЖКХ Сергей Прохоренко был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 233 млн рублей за взяточничество. После вынесения приговора корреспондент «Нового Дня» задал врио губернатора Евгению Куйвашеву вопрос: должен ли Павел Юдин нести какую-то ответственность за преступные действия своего подчиненного? «Решение о том, должен он нести ответственность или нет, каждый должен принимать сам», – ответил Евгений Куйвашев. Юдин спокойно досидел в кресле до конца срока своих полномочий, а потом устроился в областное министерство безопасности.

Белоярский, Елена Владимирова

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