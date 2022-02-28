Имя нового главы Белоярки станет известно 4 марта

В Белоярском городском округе возобновилась конкурсная процедура по отбору кандидатов в мэры.

В местной думе сообщили, что второй этап конкурса – представление кандидатами своей программы – состоится сегодня, 28 февраля, в 12:00. По итогам собеседования члены конкурсной комиссии выберут нескольких финалистов, которых представят Белоярской городской думе на внеочередном заседании 4 марта. Последнее слово останется депутатами, из представленных кандидатов они выберут одного.

Напомним, второй тур конкурса должен был состояться 15 февраля, но сразу несколько человек из конкурсной комиссии заболели.

Как уже сообщал «Новый День», во второй тур конкурса прошли 14 человек. Это депутаты Белоярской думы Василий Богатов, Юрий Глушков, Сергей Платоненко, Андрей Воробьев, Станислав Довгалюк, бывший мэр Александр Привалов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенева, бизнесмены Александр Ильиных, Сергей Печорин, бывший замглавы по ЖКХ Антон Полуяктов, председатель СНТ «Рассвет» Евгения Ходосевич, директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников, замглавы Заречного Рафаил Мингалимов, депутат ЕГД Григорий Вихарев.

Добавим, депутаты местной думы настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных, постоянно проживающий в Белоярском. На этой почве у местной половины конкурсной комиссии ранее возник конфликт с «губернаторской» половиной.

Белоярский, Евгения Вирачева

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