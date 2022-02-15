Конкурс по выборам мэра Белоярки отложен: полкомиссии заболело

Назначенное на сегодня заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Белоярского округа не состоялось.

Как рассказал «Новому Дню» один из претендентов, депутат местной думы Василий Богатов, сразу несколько человек из конкурсной комиссии со стороны губернатора заболели. Вероятно, заседание состоится только после 23 февраля.

Напомним, во второй тур конкурса прошли 14 человек. Это депутаты Белоярской думы Василий Богатов, Юрий Глушков, Сергей Платоненко, Андрей Воробьев, Станислав Довгалюк, бывший мэр Александр Привалов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенева, бизнесмены Александр Ильиных, Сергей Печорин, бывший замглавы по ЖКХ Антон Полуяктов, председатель СНТ «Рассвет» Евгения Ходосевич, директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников, замглавы Заречного Рафаил Мингалимов, депутат ЕГД Григорий Вихарев.

Белоярский, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»