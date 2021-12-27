Экс-глава Белоярки подал в суд на изгнавших его депутатов

Бывший глава Белоярского городского округа Андрей Горбов подал в суд на местную думу.

Экс-мэр намерен оспорить решение депутатов от 13 декабря, которым он был отстранен от должности по представлению прокурора. Дело будет рассматривать судья Татьяна Пархоменко, дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре Андрей Горбов написал заявление об уходе по собственному желанию, но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. Кроме того, в администрации были выявлены случаи конфликтов интересов. На заседание думы, где рассматривался этот вопрос, бывший мэр не пришел.

Белоярский, Елена Владимирова

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