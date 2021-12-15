Прокуратура: главу Белоярского уволили не по собственному желанию, а за выписывание премий самому себе

Бывший глава Белоярского района Андрей Горбов не ушел в отставку по собственному желанию, а был удален по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. Кроме того, в администрации были выявлены случаи конфликтов интересов. Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев внес в думу представление, по результатам рассмотрения которого депутаты решили отправить Горбова в отставку. «За удаление Горбова в отставку проголосовали 16 депутатов, 4 воздержались», – рассказал «Новому Дню» депутат думы БГО Василий Богатов. Таким образом, глава был удален по представлению прокурора, а не по собственному желанию, как планировал сам Горбов. На заседание думы экс-глава не пришел,

Необычность ситуации заключается в том, что дума рассмотрела вопрос об отставке Горбова только на этой неделе, а фактически он перестал работать еще в ноябре, не дожидаясь, пока депутаты его отпустят. Как уже сообщал «Новый День», 22 ноября глава написал в соцсети, что уходит по собственному желанию, причем планировал это еще с августа. А еще за несколько дней до этого он заявил журналистам, что никуда уходить не собирается.

После окончания новогодних каникул в Белоярском ГО начнется прием заявлений от желающих принять участие в конкурсе на должность главы. У уволенного по отрицательным мотивам Горбова права участвовать в конкурсе нет. Пока муниципалитетом руководит врио – замглавы Михаил Иванов.

Белоярский, Евгения Вирачева

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