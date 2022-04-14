Экс-мэру Белоярки не удалось вернуть должность через суд

Экс-глава Белоярского Андрей Горбов проиграл суд против депутатов местной думы, отправивших его в отставку. Как сообщили «Новому Дню» в суде, в удовлетворении исковых требований Горбову было отказано. Решение не вступило в силу, поэтому бывший мэр вправе подать апелляцию.

Как уже сообщал «Новый День», Андрей Горбов хотел оспорить решение думы от 13 декабря 2021 года, которым он был отстранен от должности по представлению прокурора. По версии самого Горбова, еще в ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию, но дума его не рассмотрела. А 13 декабря депутаты приняли решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка показала, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. Добавим, что преемник Горбова, и.о. главы Михаил Иванов, тоже был отправлен в отставку местной думой по представлению прокурора – в январе 2022 года.

Проведенный в марте конкурс по отбору кандидатов в мэры Белоярки сорвался – 15 депутатов, не принявших «областного» кандидата Григория Вихарева, испортили бюллетени. Конкурс назначили снова. 19 апреля соберется вновь назначенная конкурсная комиссия.

Белоярский, Евгения Вирачева

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