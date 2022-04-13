Депутат ЕГД Григорий Вихарев снова поборется за пост мэра Белоярки

Повторный конкурс по избранию главы Белоярского округа сдвинулся с мертвой точки – утверждена «областная» половина конкурсной комиссии и назначено первое заседание. Среди кандидатов снова и представители местной думы, и депутат ЕГД Григорий Вихарев.

В состав комиссии от резиденции снова вошли первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и управляющий администрацией Южного управленческого округа Владимир Шауракс, а также советник руководителя аппарата губернатора и правительства Елена Омарова. По данным агентства, 19 апреля состоится первое заседание комиссии. Если удастся с первого раза избрать председателя, заместителя и секретаря, то тогда же состоится и первый тур конкурса.

Напомним, в прошлый раз областная половина комиссии поддержала депутата ЕГД Григория Вихарева, но его отвергли местные депутаты. 10 марта был объявлен новый конкурс и назначена «местная» половина конкурсной комиссии, куда вошли депутаты БГД Алексей Бобров, Александр Селиверстов, Олег Мошкин и Игорь Беляев. Прием документов официально закончился 6 апреля. По данным «Нового Дня», желающих возглавить округ снова набралось более 10 человек, в том числе подал заявление и Григорий Вихарев. «Новому Дню» он свое участие в конкурсе подтвердил.

Белоярский, Евгения Вирачева

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