После демарша депутатов новый мэр в Белоярке появится только в конце апреля

Дума Белоярского ГО назначила новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Прежний, напомним, не состоялся.

Как сообщается на сайте думы, желающие поучаствовать в отборе смогут подать заявки с 28 марта по 6 апреля. Первый этап конкурса состоится 19 апреля, второй – в течение десяти дней после первого.

Как уже писал «Новый День», постоянного главы в Белоярском округе нет уже с ноября 2021 года. Прежний мэр, Андрей Горбов, ушел со скандалом. В ноябре 2021 года он написал заявление «по собственному желанию», но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Сейчас Горбов оспаривает это решение в суде.

В декабре был объявлен первый конкурс по отбору кандидатов на пост главы, но он закончился ничем. Неделю назад, 4 марта, депутаты Белоярской думы сорвали избрание главы из двух претендентов, предложенных конкурсной комиссией. 15 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за екатеринбургского депутата Григория Вихарева проголосовали только четверо, за местного чиновника Антона Полуяктова – один. Таким образом, избрание мэра не состоялось. Добавим, именно Вихарева рекомендовала к избранию конкурсная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым.

Белоярский, Евгения Вирачева

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