Дежавю: конкурс по избранию мэра Белоярки снова встал на паузу

Повторный конкурс по избранию кандидатов на пост главы Белоярского городского округа забуксовал, как и его первая часть.

Как рассказал «Новому Дню» один из участников конкурса, сегодня с утра повторно созданная комиссия собралась на первое заседание, но, как и в прошлый раз, не смогла выбрать председателя. Голоса разделились поровну. Четверо проголосовали за управляющего администрацией Южного управленческого округа Владимира Шауракса из «областной» половины комиссии, столько же – за местного депутата Александра Селиверстова. Пока члены комиссии решили взять паузу.

Напомним, первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Затем второй тур конкурса, который должен был пройти 15 февраля, отложили, потому что сразу несколько человек из конкурсной комиссии заболели. Второй тур состоялся 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 5 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один.

10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра.





Белоярский, Евгения Вирачева

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