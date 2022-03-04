Депутаты Белоярки массово испортили бюллетени: выборы мэра не состоялись

Депутаты Белоярского городского округа на сегодняшнем заседании сорвали избрание главы из двух претендентов, предложенных конкурсной комиссией.

Как рассказал «Новому Дню» депутат БГД Василий Богатов, 15 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за екатеринбургского депутата Григория Вихарева проголосовали четверо, за бывшего замглавы по ЖКХ Антона Полуяктова – один. Таким образом, избрание мэра не состоялось.

Именно Вихарева рекомендовала к избранию конкурсная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым. Как уже сообщал «Новый День», депутаты местной думы изначально были настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных, но в Екатеринбурге хотели видеть в мэрском кресле человека, удаленного от местных элит. На этой почве у местной половины конкурсной комиссии ранее возник конфликт с «губернаторской» половиной. Всего в конкурсе на пост главы округа участвовало 14 человек.

Напомним, прежний мэр, Андрей Горбов, ушел со скандалом. В ноябре 2021 года он написал заявление «по собственному желанию», но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. В конце года Горбов, настаивающий на том, что он уволился по собственному желанию, подал на думу в суд. Очередное заседание по этому делу состоится 11 марта.

Отметим, что Белоярский городской округ традиционно считается одним из лидеров в Свердловской области по числу сельскохозяйственных предприятий и занятого в этой сфере населения. Григорий Вихарев с этой отраслью до сих пор никак связан не был.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»