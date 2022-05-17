В комиссии по выборам главы Белоярки Дубичева заменили депутатом заксо

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа.

Вместо первого зама руководителя аппарата губернатора и правительства Вадима Дубичева губернатор ввел в состав комиссии депутата заксо от «Единой России» Вячеслава Вегнера, который избран по Белоярскому одномандатному округу. Документ официально опубликован на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Второй тур состоялся 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 5 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один. 10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, но снова возникли сложности с выбором председателя.

Сам Вегнер пока для комментариев недоступен.

Белоярский, Евгения Вирачева

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