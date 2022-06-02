Заседание не состоялось: Белоярка остается без мэра

В Белоярском округе опять не состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

Как рассказал «Новому Дню» один из местных депутатов, сейчас губернатор проводит ротацию членов конкурсной комиссии, после чего будет назначено новое заседание.

Отметим, что исполняющий обязанности главы в округе все-таки есть: это начальник финансово-бюджетного управления администрации БГО Людмила Туманова, назначенная в январе этого года. Так что текущая работа ведется. Интересно, что Туманова, в отличие от многих местных депутатов, свою кандидатуру на конкурс не выдвигала.

Как уже сообщал «Новый День», первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Второй тур состоялся 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 5 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один. 10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, но снова возникли сложности с выбором председателя. 17 мая губернатор Евгений Куйвашев назначил в комиссию вместо сотрудника своего аппарата Вадима Дубичева депутата заксо от «Единой России» Вячеслава Вегнера.

Белоярский, Евгения Вирачева

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