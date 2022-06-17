Дума Белоярки не решилась на революционные изменения в правилах избрания главы

Белоярская городская дума на сегодняшнем внеочередном заседании не стала прекращать очередной затянувшийся конкурс по избранию главы и вносить смелые поправки в само положение о конкурсе. Таким образом, конкурс, который объявили еще 10 марта, продолжится, сообщил «Новому Дню» один из депутатов.

На рассмотрение думы сегодня было вынесено два вопроса. Первый – о признании утратившим силу решения думы от 10 марта об объявлении конкурса и формировании конкурсной комиссии. Второй, вытекающий из первого, – о внесении изменений в положение о конкурсе. В нем предлагалась следующая новелла: если конкурсная комиссия не может выбрать себе председателя два раза подряд, то это право переходит к депутатам Белоярской городской думы. Однако проект решения нужного количества голосов не набрал.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Новому Дню», что если бы решение было принято, оно было бы оспорено прокуратурой как несоответствующее законодательству. Если бы дума начала настаивать на своем праве избирать председателя конкурсной комиссии, дело могло бы дойти до суда и досрочного роспуска представительного органа.

Напомним, затягивание конкурсной процедуры в Белоярском связано именно с тем, что в конкурсной комиссии до сих пор нет председателя, а потому округ с декабря прошлого года живет без мэра.

Как уже сообщал «Новый День», первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Второй тур состоялся только 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 5 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один. 10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, но снова возникли сложности с выбором председателя. 17 мая губернатор Евгений Куйвашев назначил в комиссию вместо сотрудника своего аппарата Вадима Дубичева депутата заксо от «Единой России» Вячеслава Вегнера. Назначенное на 2 июня заседание комиссии не состоялось.

Белоярский, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»