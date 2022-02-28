Екатеринбургский депутат вышел в финал битвы за Белоярку

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа практически завершила свою работу.

Как рассказал «Новому Дню» один из участников конкурса, сегодня состоялся второй тур, по итогам которого комиссия отобрала двух претендентов, которые будут представлены депутатам городской думы на заседании 4 марта. Один из них – местный житель, бывший замглавы по ЖКХ Антон Полуяктов, а второй – действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев, который раньше был членом ЛДПР, но не так давно покинул эту партию.

Как уже сообщал «Новый День», во второй тур конкурса прошли 14 человек. Кроме двух финалистов это депутаты Белоярской думы Василий Богатов, Юрий Глушков, Сергей Платоненко, Андрей Воробьев, Станислав Довгалюк, бывший мэр Александр Привалов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенева, бизнесмены Александр Ильиных, Сергей Печорин, председатель СНТ «Рассвет» Евгения Ходосевич, директор ЗАО АПК «Белореченский» Александр Кожевников, замглавы Заречного Рафаил Мингалимов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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