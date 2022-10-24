Белоярской думе предстоит выбор между экс-главой и екатеринбургским депутатом

В Белоярском округе состоялся второй тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы.

Как сообщили в городской думе, конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов. Это депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев, бывший мэр Белоярского Александр Привалов (ушел с поста около десяти лет назад) и бизнесмен Сергей Печорин. 1 ноября на заседании местной думы депутаты должны решить, кто из этих троих возглавит муниципалитет.

Напомним, екатеринбуржец Григорий Вихарев уже выходил в финал конкурса по отбору главы Белоярского, но победить не смог. На заседании думы 4 марта 2022 года 15 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Вихарева проголосовали четверо, за бывшего замглавы по ЖКХ Антона Полуяктова – один. Таким образом, избрание мэра не состоялось. Именно Вихарева рекомендовала к избранию конкурсная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым. Депутаты местной думы были настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных, но в Екатеринбурге хотели видеть в мэрском кресле человека, удаленного от местных элит.

Белоярский, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»