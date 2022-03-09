В Белоярке повторно объявят конкурс по выборам нового мэра

Завтра, 10 марта, в Белоярском округе состоится внеочередное заседание местной думы. В проекте повестки – только два вопроса: об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и о формировании конкурсной комиссии. Об этом сообщается на сайте думы.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Белоярской думы сорвали избрание главы из двух претендентов, предложенных конкурсной комиссией. 15 из 20 народных избранников испортили бюллетени, за екатеринбургского депутата Григория Вихарева проголосовали только четверо, за местного чиновника Антона Полуяктова – один. Таким образом, избрание мэра не состоялось.

Именно Вихарева рекомендовала к избранию конкурсная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым. Как уже сообщал «Новый День», депутаты местной думы изначально были настроены на то, чтобы главой муниципалитета стал кто-то из местных.

Белоярский, Евгения Вирачева

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