Глава Белоярского района ушел в отставку, не дожидаясь решения думы

Глава Белоярского района Андрей Горбов с сегодняшнего дня ушел в отставку, не дожидаясь, пока местная дума рассмотрит его заявление о досрочном сложении полномочий.

О своем уходе Андрей Горбов сам написал в соцсети.

«К этому решению я шел давно, оно взвешенное и обдуманное. Планы об отставке были еще в августе, но в преддверии отопительного сезона, а также сентябрьских выборов в региональные и федеральные органы власти, масштабной работы по переписи населения решение об отставке было отложено», – написал он.

Он также сообщил, что в соответствии с уставом района временное исполнение обязанностей главы возложено на первого заместителя Антона Полуяктова. «Желаю ему удачи!», – написал Горбов. Председатель гордумы Владимир Кошкарев сообщил «Новому Дню», что депутатами заявление Горбова об отставке еще рассмотрено не было.

Напомним, слухи о том, что глава Белоярского написал заявление «по собственному», появились еще в прошлый вторник, 16 ноября. Тогда Андрей Горбов опроверг информацию о том, что собирается уйти в отставку по собственному желанию. «Я такого заявления не видел. И не писал», – заявил он «Новому Дню». В апреле этого года Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области аттестовал работу Горбова как неудовлетворительную. В частности, при проверке были найдены нецелевые расходы, неэффективное управление муниципальными предприятиями, нарушение правил госзакупок.

Белоярский район, Евгения Вирачева

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