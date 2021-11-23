Первый зам Куйвашева навестил оставшийся без главы Белоярский округ

Сегодня первый зам губернатора Алексей Шмыков посетил Белоярский городской округ, глава которого Андрей Горбов вчера сообщил о своей досрочной отставке.

Как сообщили в ДИПе, Алексей Шмыков «сверил часы» с представителями администрации округа. С сегодняшнего дня обязанности главы исполняет Михаил Иванов, ранее занимавший должность начальника Косулинской сельской управы. «Кто бы ни был во главе округа, задача у него будет и есть одна, которую ставит губернатор, – заботиться о людях, делать их жизнь комфортной и удобной», – заявил Алексей Шмыков.

Напомним, о своем уходе Андрей Горбов сам сообщил в соцсети. «К этому решению я шел давно, оно взвешенное и обдуманное. Планы об отставке были еще в августе, но в преддверии отопительного сезона, а также сентябрьских выборов в региональные и федеральные органы власти, масштабной работы по переписи населения решение об отставке было отложено», – написал он. При этом еще на прошлой неделе Горбов категорически заявлял, что никакого заявления об уходе не писал.

Белоярский, Елена Владимирова

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