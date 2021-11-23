российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 ноября 2021, 15:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Первый зам Куйвашева навестил оставшийся без главы Белоярский округ

Алексей Шмыков

Сегодня первый зам губернатора Алексей Шмыков посетил Белоярский городской округ, глава которого Андрей Горбов вчера сообщил о своей досрочной отставке.

Как сообщили в ДИПе, Алексей Шмыков «сверил часы» с представителями администрации округа. С сегодняшнего дня обязанности главы исполняет Михаил Иванов, ранее занимавший должность начальника Косулинской сельской управы. «Кто бы ни был во главе округа, задача у него будет и есть одна, которую ставит губернатор, – заботиться о людях, делать их жизнь комфортной и удобной», – заявил Алексей Шмыков.

Напомним, о своем уходе Андрей Горбов сам сообщил в соцсети. «К этому решению я шел давно, оно взвешенное и обдуманное. Планы об отставке были еще в августе, но в преддверии отопительного сезона, а также сентябрьских выборов в региональные и федеральные органы власти, масштабной работы по переписи населения решение об отставке было отложено», – написал он. При этом еще на прошлой неделе Горбов категорически заявлял, что никакого заявления об уходе не писал.

Белоярский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Глава Белоярского района ушел в отставку, не дожидаясь решения думы

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,