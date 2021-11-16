Глава Белоярки опроверг информацию о собственной отставке

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов опроверг информацию о том, что собирается уйти в отставку по собственному желанию. «Я такого заявления не видел. И не писал», – заявил он «Новому Дню».

Ранее в СМИ появилась информация, что дума БГО рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий главы на ближайшем заседании 18 ноября. В апреле этого года Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области аттестовал работу Горбова как неудовлетворительную. В частности, при проверке были найдены нецелевые расходы, неэффективное управление муниципальными предприятиями, нарушение правил госзакупок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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