Дежавю: прокурор Белоярки требует убрать второго главу за месяц

Конкурс на замещение должности главы Белоярского ГО начинается со скандала. Не прошло и месяца со дня назначения врио мэра Михаила Иванова, как межрайонный прокурор Генрих Гулиев уже внес в думу представление о допущенных им нарушениях.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Белоярской гордумы Василий Богатов, речь идет о передаче в аренду КФХ «Малиновка» пяти земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. По закону подобные сделки проводятся через процедуру торгов, но их не было. Участки были переданы хозяйству в аренду 28 декабря 2021 года, всего через 15 дней после назначения Михаила Иванова врио главы округа.

В понедельник, 17 января, БГД соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть представление прокурора. Не исключено, что решение депутатов от 13 декабря о назначении Иванова врио главы будет отменено.

Добавим, что с сегодняшнего дня в Белоярском начался прием заявок от кандидатов на должность главы. По данным источников «Нового Дня», желающих будет много.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава, Андрей Горбов, тоже ушел со скандалом. В ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию, но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. В конце года Горбов, настаивающий на том, что он уволился по собственному желанию, подал на думу в суд.

Белоярский, Евгения Вирачева

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