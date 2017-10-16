В Белоярском сменилась власть. Новый глава вступает в должность в пятницу

Депутаты Белоярской думы только что выбрали нового главу муниципалитета из трех претендентов, представленных конкурсной комиссией.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Владислав Гилев, 14 из 18 присутствовавших депутатов отдали голоса бывшему главе Белоярской поселковой управы Андрею Горбову, по одному голосу получили бывший глава Белоярского округа Александр Привалов и экс-заместитель главы округа по экономике Эдуард Карелин. Один бюллетень оказался испорчен. Депутат Владимир Кузьминых отсутствовал. Не было на заседании и действующего главы Павла Юдина, которому уже в пятницу предстоит передать бразды правления новому главе.

Напомним, на протяжении последних лет Павел Юдин постоянно попадал в скандальные ситуации. Прокурор области Сергей Охлопков дважды рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку, а подчиненный Юдина Сергей Прохоренко был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 233 млн рублей за взяточничество. 6 июня в заксобрании корреспондент «Нового Дня» задал врио губернатора Евгению Куйвашеву вопрос: должен ли Павел Юдин нести какую-то ответственность за преступные действия своего подчиненного? «Решение о том, должен он нести ответственность или нет, каждый должен принимать сам», – ответил Евгений Куйвашев. Вскоре после этого появились неофициальные сообщения о том, что Юдин в ближайшее время покинет свой пост. Называлась даже дата – 1 июля, но мэр не только досидел до конца срока (10 сентября), но и провел в кресле лишний месяц.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 16.10.17

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