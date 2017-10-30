Главный оппозиционер Белоярки стал заместителем главы района

Новый глава Белоярского городского округа Андрей Горбов начал формировать собственную команду. Сегодня он назначил своим замом по социальным вопросам депутата окружной думы Владислава Гилева.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Гилев, он считает, что на посту депутата сделал достаточно, и теперь пора переходить на другой уровень. Он добавил, что на сегодняшнем заседании думы коллеги-депутаты поначалу даже не хотели его отпускать.

Напомним, Владислав Гилев был одним из самых активных критиков прежнего главы Белоярки Павла Юдина, который покинул свой пост 27 октября. На выборах главы Гилев поддерживал Андрея Горбова.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 30.10.17

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