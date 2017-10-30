Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 14:31 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Главный оппозиционер Белоярки стал заместителем главы района

Главный оппозиционер Белоярки стал заместителем главы района
Владислав Гилев (в центре). Фото со страницы депутата в фейсбуке

Новый глава Белоярского городского округа начал формировать собственную команду. Сегодня он назначил своим замом по социальным вопросам депутата окружной думы Владислава Гилева.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Гилев, он считает, что на посту депутата сделал достаточно, и теперь пора переходить на другой уровень. Он добавил, что на сегодняшнем заседании думы коллеги-депутаты поначалу даже не хотели его отпускать.

Напомним, Владислав Гилев был прежнего главы Белоярки Павла Юдина, который покинул свой пост 27 октября. На выборах главы Гилев поддерживал Андрея Горбова.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 30.10.17

Суд назначил дату заседания по апелляции на оправдательный приговор бывшему владельцу АМУРа. / Ural Music Night признан самым успешным проектом Свердловской области. / В конце недели в Богдановиче снова начнут искать нового мэра.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Белоярском сменилась власть. Новый глава вступает в должность в пятницу

Белоярская прокуратура вновь пытается изгнать из думы главного критика мэра

Уходящий с должности глава Белоярки пытается напоследок создать «коллективного Юдина»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Суд назначил дату заседания по апелляции на оправдательный приговор бывшему владельцу АМУРа

Ural Music Night признан самым успешным проектом Свердловской области

В конце недели в Богдановиче снова начнут искать нового мэра

Суд закрыл заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна
Все новости