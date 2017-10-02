Белоярская прокуратура вновь пытается изгнать из думы главного критика мэра

Белоярская межрайонная прокуратура обратилась в Свердловский облсуд, чтобы досрочно лишить полномочий депутата окружной думы Вячеслава Гилева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в соцсети сам Гилев. Минувшим летом прокурор уже пытался лишить его мандата на основании формального нарушения Федерального закона «О коррупции», согласно которому народные избранники должны были сдать декларацию об имуществе, а также сведения о доходах до 1 апреля. Декларацию о собственных доходах Гилев в этот срок сдал, а вот документы на супругу и несовершеннолетнего ребенка подал позже – 30 апреля. Однако, считает депутат, он ничего не нарушил: закон позволяет подавать дополнения и исправления в 30-дневный срок. Тем не менее, в мае прокуратура внесла в думу представление о досрочном лишении Гилева мандата. Депутаты, рассмотрев его, единогласно проголосовали за то, чтобы оставить коллегу в думе. Прокуратура с этим не согласилась и подала в суд, однако в конце августа Белоярский суд признал правоту думы. Как стало известно сегодня, прокурор подал апелляцию в областной суд и продолжает настаивать на изгнании Гилева из думы.

Напомним, Владислав Гилев является одним из авторов обращения к областному прокурору Сергею Охлопкову. В документе подвергается резкой критике деятельность как главы Белоярского Павла Юдина, так и самого Белоярского прокурора Александра Щибрика. Депутат предполагает, что настойчивое стремление лишить его мандата может быть связано с его позицией.

«Пошла реакция от Белоярской межрайонной прокуратуры!!! Только не в отношении группы лиц (занимающих руководящие должности, в администрации и в без хозяйственных конторках ЖКХ), а в отношение людей которые, ОТКРЫТО ВЫСТУПАЮТ за привлечение к ответственности причастных к «МНОГОЛЕТНИМУ КОММУНАЛЬНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ»!!!», – написал депутат (орфография и пунктуация сохранены).

Добавим, что в эти дни в Белоярском проходит конкурс по отбору кандидатур на пост главы. Действующий мэр Павел Юдин – один из основных претендентов.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 02.10.17

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