Депутаты Белоярки требуют отставки мэра, проверки «бездонного» МУПа и введения ЧС

Группа депутатов Белоярской городской думы подготовила коллективный запрос в адрес прокурора Свердловской области с просьбой разобраться с мэром Павлом Юдиным и коммунальным МУПом «Новые технологии».

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Владислав Гилев, в авторы запроса описывают ситуацию с началом отопительного сезона, которая повторяется в округе из года в год: коммунальный МУП накапливает огромную задолженность перед поставщиками теплоэнергоресурсов, вследствие чего новые договоры не заключаются, в котельных не формируется необходимый запас топлива на ОЗП, котельные к зиме не готовятся. После чего Белоярская прокуратура рекомендует думе выделить коммунальщикам очередной куш из муниципального бюджета. «Считаем, что пора прекратить покрывать за счет бюджетных средств безграмотность и безответственность исполнительного органа местного самоуправления», – говорится в обращении. Кроме того, авторы письма считают, что МУП «Новые технологии» – основного должника за ТЭР и получателя бюджетных средств – следует исключить из хозяйственной цепочки или ввести на нем внешнее управление, а в округе, вероятнее всего, в ближайшее время не избежать введения режима ЧС, чтобы начать отопительный сезон. Запрос поддержали 10 депутатов из 15, что по регламенту местной думы недостаточно, чтобы отправить его именно как запрос от думы – для этого необходимо 11 голосов. Но авторы обращения все равно намерены направить его прокурору – как физические лица.

Напомним, на сегодняшнем заседании глава округа Павел Юдин предлагал рассмотреть вопрос об очередном выделении денег коммунальному МУПу «Новые технологии» – 8 млн рублей субсидий и 10 млн рублей муниципальных гарантий. Однако дума была настроена резко скептически: весной депутаты уже выделяли предприятию деньги, почти 30 млн рублей, но отчетности по ним так и не увидели. Против выделения денег сегодня проголосовали 8 депутатов, за – семь.

Добавим, что завтра, 29 сентября, состоится второй тур по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Депутаты большей частью настроены против действующего мэра Павла Юдина, считая, что это он виноват в срыве отопительного сезона. Глава тем временем попытался сохранить контроль над администрацией и в случае своего поражения на конкурсе. В повестку сегодняшнего заседания Павел Юдин включил пункт об изменениях правил проведения конкурсов на замещение муниципальных должностей (например, таких как заместители главы). Мэр предлагает расширить конкурсную комиссию до девяти человек, причем включить в ее состав представителей общественной палаты, учебных заведений «и других организаций», предположительно лояльных ему лично. Однако депутаты и это предложение отклонили.

Белоярский, Евгения Вирачева

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