В Белоярском округе замерзают жилые дома и детские сады

В Белоярском округе отопительный сезон традиционно начинается с опозданием. По словам местных жителей, на существенной части территории района все еще не отапливаются жилые дома и детские сады.

«Поселки Студенческий и Совхозный – без тепла полностью, в Больших Брусянах в детском саду был ремонт, что-то сделали, что-то – нет, в результате отопления нет. То же самое в Косулино – не топят ни в садике, ни в больнице, ни в школе», – рассказал депутат районной думы Иван Десятков.

Депутат добавляет, что в четверг состоится очередное заседание думы, на котором будет решаться вопрос о предоставлении средств местному коммунальном МУПу «Новые технологии» – 8 млн рублей субсидий и 10 млн рублей муниципальных гарантий. Однако дума настроена скептически: весной депутаты уже выделяли предприятию деньги, почти 30 млн рублей, но отчетности по ним так и не увидели. Сейчас они намерены отклонить проект решения и не давать МУПу денег, пока «не будет полной прозрачности».

Добавим, что в пятницу, 29 сентября, состоится второй тур по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Депутаты большей частью настроены против действующего мэра Павла Юдина, считая, что это он виноват в срыве отопительного сезона, но право решающего голоса останется за представителями конкурсной комиссии от губернатора.

Напомним, недавно в думу пришло письмо из Белоярской межрайонной прокуратуры. Прокурор Александр Щибрик рекомендует депутатам увеличить бюджетные расходы на ЖКХ и предоставить МУП «Новые технологии» муниципальные гарантии для погашения задолженности предприятия перед поставщиками ТЭР. «Проверкой установлено, что до настоящего времени котельные района не обеспечены резервным топливом, нормативный запас не сформирован, договоры с поставщиками ТЭР на очередной отопительный сезон не заключены. Объекты коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону не готовы, работа в данном направлении практически не проведена… При этом основной должник МУП «Новые технологии» ввиду сложного экономического состояния имеет долги по иным платежам, а также по выплате заработной платы перед работниками предприятия. Неготовность Белоярского городского округа к отопительному сезону может привести к нарушению прав граждан на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества», – говорится в обращении.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

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