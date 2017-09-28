На Среднем Урале 22% жилфонда до сих пор не подключены к теплу

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области обновило информацию о запуске теплоснабжения. По состоянию на 28 сентября в регионе отапливается 78 % жилфонда и 95% учреждений социальной сферы. Стопроцентное подключение потребителей к теплу ожидается к 1 октября, заявили в ведомстве.

Между тем несколько городов сильно отстают по показателям. Так, в Полевском городском округе на сегодня подключено 75% жилфонда и 68% соцобъектов. В Нижнесергинском районе отапливаются 72% домов и 89% школ и детсадов. В Каменском округе теплом обеспечены 61% домов и 86% учреждений социальной сферы. Как неоднократно писал «Новый День», большие проблемы с подачей тепла испытывает Белоярский ГО. Как сообщают читатели, до сих пор нет тепла в центральной части Дегтярска и других районах этого городка.

Показатели Екатеринбурга по подключению жилфонда оказались ниже всех – 54%, также в городе 22% социальных объектов до сих пор остаются без отопления.

Согласно данным муниципалитетов, подача тепла на всех территориях идет в соответствии с установленными графиками и заявками потребителей, которые предпочитают подключаться к теплу в начале октября для экономии средств и удобства расчетов.

В МинЖКХ напомнили, что с 1 октября по всей территории области открываются «горячие линии» по качеству теплоснабжения. Номера телефонов можно найти на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также в разделе «Обращения граждан» на сайте регионально министерства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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