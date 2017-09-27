Школы Екатеринбурга, где нет тепла, сокращают уроки, а учеников в классах все меньше

Школы Екатеринбурга сокращают длительность занятий из-за того, что в них все еще нет отопления. Об этом рассказали «Новому Дню» родители учеников школы №30, которая находится на улице Мамина-Сибиряка. Там, в частности, занятия сократили на 30 минут.

Родители учащихся школы №75, которая находится неподалеку, на улице Восточной, также рассказали агентству, что детям изменили расписание – в день у ребят по 3-4 урока. Все из-за того, что в классах холодно. Кроме того, родители жалуются на то, что многие дети простывают и болеют. «У нас в классе болеют уже несколько человек, в том числе и мой сын, каждый день сообщения в родительский чат, что этот ребенок не придет, тот ребенок тоже не придет», – рассказала «Новому Дню» мама восьмиклассника Ольга М.

Пока комментарии от ресурсоснабжающей организации получить не удалось. Предположительно, отопления в школах нет из-за ремонта магистрали на улице Мамина-Сибиряка. Он, напомним, должен закончиться еще нескоро – энергетики ранее сообщали, что работы будут завершены только к 7 октября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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