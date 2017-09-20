«Это бездонная бочка»: скандально известному белоярскому МУПу нужно 66 млн рублей

Белоярский городской округ рискует снова замерзнуть: если депутаты местной думы срочно не найдут в своем и без того дефицитном бюджете 66 млн рублей для местного коммунального МУПа, здесь попросту не начнется отопительный сезон. При этом глава округа Павел Юдин рапортует областному правительству, что проблем в районе нет.

Как сообщил РИА «Новый День» один из местных депутатов, недавно в думу пришло письмо из Белоярской межрайонной прокуратуры. Прокурор Александр Щибрик рекомендует депутатам увеличить бюджетные расходы на ЖКХ и предоставить МУП «Новые технологии» муниципальные гарантии для погашения задолженности предприятия перед поставщиками ТЭР. Прокурор указывает, что по состоянию на 01.08.2017 задолженность перед поставщиками ТЭР составляет 66 млн 949,6 тыс. руб., причем основным должником являются именно «Новые технологии». Поставщики топлива отказываются заключать договоры с МУПом, пока долги не будут погашены.

«Проверкой установлено, что до настоящего времени котельные района не обеспечены резервным топливом, нормативный запас не сформирован, договоры с поставщиками ТЭР на очередной отопительный сезон не заключены. Объекты коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону не готовы, работа в данном направлении практически не проведена… При этом основной должник МУП «Новые технологии» ввиду сложного экономического состояния имеет долги по иным платежам, а также по выплате заработной платы перед работниками предприятия. Неготовность Белоярского городского округа к отопительному сезону может привести к нарушению прав граждан на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества», – говорится в обращении прокурора.

Между тем депутаты сообщают, что муниципальные гарантии МУПу уже неоднократно предоставлялись, в том числе и на оплату топлива на предстоящий отопительный сезон. По словам депутата Владислава Гилева, весной дума одобрила МУПу гарантию на эти цели на сумму 29 млн рублей. На официальном сайте думы этого решения нет, и, по словам депутатов, куда МУП истратил эти деньги – тоже неизвестно.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, недавно побывавший в Белоярском, подтвердил, что подготовка к отопительному сезону здесь фактически не ведется. «Руководство района вводит в заблуждение губернатора и министерство ЖКХ, что они готовы к зиме. Я объехал шесть котельных, совершенно очевидно, что двери в них не открывались с мая. МУП «Новые технологии» – это бездонная бочка, сколько денег туда не кидай, они все там исчезают. Одного человека посадили, но в целом ничего не изменилось», – заявил он.

Напомним, заместитель главы администрации Белоярского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Прохоренко три месяца назад был осужден на 9 лет лишения свободы за взятку. Кто его замещает – неизвестно, но на сайте ГО по-прежнему коммунальным замом значится Прохоренко. По данным источников РИА «Новый День», глава округа не торопится брать кого-то на место осужденного. Кроме того, «Новый День» неоднократно сообщал о проблемах и странных методах работы самого МУП «Новые Технологии». Помимо срывов сроков отопительного сезона в прошлые годы только в этом году работников компании задерживали с поличным на месте кражи труб с заброшенных теплотрасс. В марте был скандал по поводу того, что на устранение аварий сантехники ходят пешком по 10-15 километров или добираются автостопом. Несмотря на экономию на транспорте, по данным последней проверки счетной палаты, убытки предприятия составили 50 млн 297 тыс. рублей.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 20.09.17

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