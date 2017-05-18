В Белоярском сотрудники коммунальной компании тайно вырезают куски теплотрасс на металлолом (ВИДЕО)

Публикации за 18.05.17

В Белоярском попались работники действующего МУП, которые срезали участки уже не использующейся теплотрассы обанкроченного предприятия.

Как сообщил NDNews.ru депутат Белоярской городской думы Владислав Гилев, группа мужчин, предположительно, работников МУП «Новые технологии», были задержаны им и сотрудниками полиции с поличным. У них были изъяты газосварочные аппараты и газовые баллоны. По его словам, речь идет о попытке обогатиться на уже выведенных из эксплуатации теплосетях. Они, так же, как и местная котельная, относятся к обанкроченному МУП «Белоярские тепловые сети» и находятся в конкурсной массе. Иными словами, если новый инвестор решит приобрети имущество, подверженное процедуре банкротства, то может обнаружить, что вся инфраструктура к тому моменту будет сдана на металлолом.

По словам Гилева, рабочие прикрывались именем главы Белоярского городского округа Юдина, но никаких разрешающих документов предоставить не смогли.

Отметим, что сегодняшний инцидент – очередной в серии скандалов в коммунальной сфере Белоярского, где уже возбуждены несколько уголовных дел. Дела касались фактов растраты и хищения бюджетных средств, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры. В настоящее время заместитель главы Белоярского ГО по коммунальным вопросам Сергей Похоренко находится под судом за получение взятки. Подробности дела можно прочесть здесь. Показания в суде пришлось, в том числе, давать и руководителю МУП «Новые технологии». Муниципальное предприятие фигурировало в истории с отключением от теплоресурсов завода, что едва не привело к разморозке системы, скандалу с невыплатой заработной платы работникам котельных, а также с заморозкой Белоярского в 2015 году. Подробнее об этом читайте в материале NDNews.ru.

Видео задержания смотрите на нашем канале.

Белоярский, Максим Бородин

Белоярский. Другие новости 18.05.17

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