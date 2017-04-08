В Белоярском суде продолжился процесс по делу заместителя главы ГО по ЖКХ Сергея Прохоренко / Свидетели признались, что проектную документацию никто толком не изучал (ФОТО)

Публикации за 08.04.17

В Белоярском суде продолжился суд над заместителем главы ГО по ЖКХ Сергеем Прохоренко. В процесс накануне были вызваны главы управ и члены комиссий, принимавших коммунальные объекты, которые после сдачи в эксплуатацию оказались неработающими, что привело к «заморозке» населенных пунктов. Участники допроса, как выяснилось, в детали проектной и отчетной документации не вникали.

Глава Бруснятской сельской управы Владимир Ляшенко

Напомним, Прохоренко обвиняют по ст.290 ч.6 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Уголовное дело в отношении чиновника связано с сорванным отопительным сезоном в Белоярке в 2015 году. По версии следствия, в 2014 году Прохоренко через посредника предложил фирме, занимающейся строительством газовых котельных, заключить муниципальный контракт по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Белоярского ГО. За свое содействие чиновник потребовал откат в 10% от цены контракта. Сделка состоялась, отдел капстроительства, газификации и ЖКХ администрации округа заключил контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово. Стоимость контракта составила свыше 9 млн рублей. Однако затем выяснялось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС. Замглавы Сергей Прохоренко, в ведении которого находились вопросы ЖКХ, был задержан 29 января 2016 года сотрудниками ФСБ в здании администрации Белоярского ГО. В служебном кабинете чиновника и дома Судебный процесс долго откладывался из-за болезни подсудимого и замены судьи и стартовал только 5 декабря. На данный момент в ходе судебного процесса успели допросить главных свидетелей обвинения – директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО, а также директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальные контракты на модернизацию объектов ЖКХ.

На суде Олихвер заявил, что получаемые от Климкина транши передавал Прохоренко, который содействовал в беспрепятственном заключении контракта. Сумма по запланированным работам составила 33 млн. рублей. Прохоренко попросил 10% в качестве вознаграждения, то есть 3,3 млн. рублей. Олихвер обналичивал деньги через знакомых, имевших выходы на фирмы-однодневки. Климкин рассказал, что откат чиновнику формировался в ходе расчетов с подрядчиками. «Брали расходные ведомости, документы по купленным материалам, использованию оборудования. И когда делали расчеты, увеличивали объемы работ и выплачивали средства, уже с учетом упомянутых 10%. Деньги поступали Олихверу по актам выполненных работ», – заявил он. Наряду с этим, в суд вызывался глава администрации Белоярского городского округа Павел Юдин и бывший начальник отдела капстроительства Белоярского ГО Сергей Вшивков, который принимал построенные объекты ЖКХ, не выдержавшие холодов. Затем процесс надолго прервался – болезнь подсудимого, неявка свидетелей, отпуск адвоката чиновника. Впрочем, на вчерашнем заседании сторона защиты также хотела перенести мероприятие из-за болезни подсудимого – в суде Прохоренко появился со шрамом на голове. Но судья Мамаев был непреклонен. Показания давали глава Бруснятской сельской управы Владимир Ляшенко, председатель комиссии ЖКХ, которая непосредственно принимала построенные объекты, Владимир Кузьминых, депутат по территориальному органу, также входивший в комиссию, принимавшую объекты, Евгений Брусницын и директор МУП «Новые технологии» Владимир Юрлов.

Все как один в голос утверждали, что котельные в деревнях работают без сбоев, никто подписывать акты приемки им не велел, и что без срочных ремонтных работ, которые были осуществлены в 2014-2015 годах, их деревни (Некрасово, Бруснятское, Измоденова, Чернобровкина) наверное, не выжили бы. На уточняющий вопрос судьи Мамаева: «изучали ли вы проект перед подписанием актов?», опять же чуть ни дословно говорили: «Да я не специалист, включили котельную – работает. Раз работает – подписал». «Кто ж мне приказать может подписывать-то, я ж взрослый мужик!», – когда эта фраза прозвучала в третий раз, у всех присутствующих невольно вырвалась улыбка.

В общем и целом настроение от представителей Бруснятской управы было следующим: «Хоть это построили, уже спасибо». Евгений Брусницын даже пожаловался, что водоснабжающей скважиной владеет его коммерческая компания «Колос», и его рабочие просто измучились чистить трубы от старой грязи. Также упомянул, что подрядчики были все «тюменские какие-то». А Владимир Ляшенко рассказал, что «просил посмотреть проект у Вшивкова, но он не дал, сказал: «Оно тебе надо? Сами разберемся». Впрочем, Владимир Кузьминых в последний момент признался, что проектную документацию видел, но не вникал. «Я человек занятый, работаю. А это ж общественная нагрузка вроде. Когда мог – приезжал, смотрел, иногда сам, без комиссий. Люди работают, дело движется».

Председатель комиссии ЖКХ, которая непосредственно принимала построенные объекты, Владимир Кузьминых

Из ответов на вопросы судьи стало понятно, что ни один из представителей Бруснятской управы не видел ни проект, ни реальные сметы, и тем более, не вдавался в тонкости инженерных решений, вроде замены одних труб на другие. Также судью Мамаева интересовала необходимость введения режима ЧС (при подобных ситуациях все подряды раздавались без проведения конкурсов), кто подписывал решение о введении ЧС и подобной процедуре проведения государственных заказов. «Да вы что, не успели бы совсем к зиме, если бы еще конкурсы проводили! Главное же было тепло дать как можно скорее!», – опять же слово в слово отвечали представители Бруснятской управы.

Директор МУП «Новые технологии» Владимир Юрлов

Отличались от предыдущих показания Владимира Юрлова – половину спича по поводу 2014-2015 годов он рассказывал, как тяжело было работать с таким человеком, как Вшивков (он был ранее осужден за превышение полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей). «Он никому не подчинялся, не слушал никого, даже Прохоренко. Меня вообще щенком называл». На вопрос судьи Мамаева – «Ну вот раз такой злодей у вас был, а все остальные такие пушистые, что ж вы не собрались все вместе и не сказали – вот не будем с ним работать, не можем?!» Конкретно ответить на этот вопрос руководитель МУП не сумел.



«Мы тогда почти не спали, прыгали с Прохоренко по всем колодцам – хотели выправить ситуацию, а Вшивков только мешал, – вновь упирал Юрлов, рассказывая о времени, когда были вынуждены ввести режим ЧС. На уточняющий вопрос судьи Мамаева «Ведь эта ситуация ни в один день сложилась, почему же до режима ЧС дошло?», директор МУПа опять много говорил про сложности бытия руководителя. А к концу опроса выяснилось, что на работу собственно, приглашал Юрлова именно Прохоренко, да и вообще они «давно уже дружат семьями».

Судебное заседание продолжится в Белоярском суде в понедельник, 10 апреля.

При назначении даты следующего заседания продолжилась дискуссия, начатая, по-видимому, в кабинете судьи до заседания.

– По-моему, обвиняемый вполне способен участвовать в процессе.

– Но вдруг станет хуже, – настаивает адвокат.

– Любое ухудшение состояния здоровья должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно из медицинского учреждения и в указанные сроки.

По-видимому, судью не устроили некоторые из тех справок, которые предоставила защита, и он продолжил: если Министерство здравоохранения не может квалифицировать состояние в свете возможности присутствовать в зале судебного заседания, приносите ваши медицинские документы, попробуем сами как-нибудь здесь разобраться.

Белоярский, Свердловская область,, Служба информации

Белоярский, Свердловская область,. Другие новости 08.04.17

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