Белоярский МУП в десятки раз превысил нормы по вредным выбросам в реку

Допустимая концентрация в сточных водах в реке Пышме превышена по железу – в 5,7 раз, по фосфат-ионам – в 41,5 раз, по нитрит-ионам – в 93,7 раз. Такие показатели выявила проверка, проведенная Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, загрязняющие вещества сбрасывает в реку печально известный белоярский МУП «Новые технологии». Проверкой установлено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод и в течение 2016 года. При этом расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году не производился, платежи не вносились.

В отношении юридического лица и замдиректора МУПа возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), ч. 4. ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение), ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду), в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, в Белоярский городской суд направлен иск о возложении обязанности на МУП «Новые технологии» и администрацию Белоярского городского округа обеспечить нормативную степень очистки сточных вод.

МУП «Новые технологии» неоднократно попадал в негативную повестку новостей – в связи с судебным процессом о взяточничестве замглавы Белоярского ГО по ЖКХ, забастовкой кочегаров, отсутствием отопления в населенных пунктах городского округа.

Белоярский, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 09.06.17

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