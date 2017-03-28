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Публикации за 28.03.17

Суд над главным коммунальщиком Белоярки снова отложили

Суд над главным коммунальщиком Белоярки снова отложили

Рассмотрение дела Сергея Прохоренко, который «заморозил» Белоярку зимой 2015 года, затягивается. Заседание снова отложили, на этот раз из-за неявки подсудимого.

В Белоярском районном суде снова объявлен перерыв в процессе по уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. На этот раз из-за неявки подсудимого по болезни. Заседание перенесли на 7 апреля. Напомним, суд откладывается не в первый раз – заседание уже переносили из-за неявки свидетелей и из-за отпусков адвоката чиновника. Первое заседание было назначено на 19 декабря.

Сергея Прохоренко обвиняют по ст.290 ч.6 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). На данный момент в ходе судебного процесса успели допросить главных свидетелей обвинения – директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО, а также директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальные контракты на модернизацию объектов ЖКХ.

Уголовное дело в отношении чиновника связано с сорванным отопительным сезоном в Белоярке в 2015 году. Выяснилось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС. По версии следствия, в 2014 году Прохоренко через посредника предложил фирме, занимающейся строительством газовых котельных, заключить муниципальный контракт по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Белоярского ГО. За свое содействие чиновник потребовал откат в 10% от цены контракта. Сделка состоялась, отдел капстроительства, газификации и ЖКХ администрации округа заключил контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово. Стоимость контракта составила свыше 9 млн рублей.

Это не первое уголовное дело в отношении белоярских чиновников. Уже был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей. В апреле 2016 года по решению Белоярского суда ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 1 года. Но тут же денежное наказание с подсудимого сняли и освободили его в зале суда. В июне Свердловский областной суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил это решение в силе.

Прокурор области Сергей Охлопков ранее требовал от губернатора Евгения Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Более того, Юдин не отстранил от работы и находящегося под следствием Прохоренко, который вышел на работу 1 ноября 2016 года. К слову, сам Прохоренко в начале судебного процесса пожаловался на травлю и поступающие угрозы в его адрес. В частности, он заявляет, что из проезжавших машин фразы: «Мы тебя все равно посадим!».

Белоярский, Светлана Загороднева

Белоярский. Другие новости 28.03.17

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