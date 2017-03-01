Суд по делу главного коммунальщика Белоярки отложили до конца марта

Публикации за 01.03.17

В Белоярском районном суде в очередной раз объявлен длительный перерыв в процессе по уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, очередное заседание должно было состояться накануне, 28 февраля, однако его пришлось отложить. «Причина – неявка в суд свидетелей по уголовному делу. Следующее заседание назначено на 27 марта, начало в 10.30. Соответствующее решение вынес судья Вячеслав Мамаев», – уточнили сегодня нашему агентству в судебной инстанции. Ранее суду уже приходилось надолго объявлять перерыв в процессе. Так, 19 декабря 2016 года разбирательство отложили до 10 февраля. Одной из причин переноса стал начавшийся отпуск у адвоката чиновника.

На данный момент в ходе судебного процесса успели допросить главных свидетелей обвинения – директора ООО «Универсалспецстрой» Андрея Олихвера, строившего по субподряду газовые котельные в поселках Белоярского ГО, а также директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования – Урал» Александра Климкина, заключившего с администрацией Белоярки муниципальные контракты на модернизацию объектов ЖКХ.

На суде Олихвер заявил, что получаемые от Климкина транши передавал Прохоренко, который содействовал в беспрепятственном заключении контракта. Сумма по запланированным работам составила 33 млн. рублей. Прохоренко попросил 10% в качестве вознаграждения, то есть 3,3 млн. рублей. Олихвер обналичивал деньги через знакомых, имевших выходы на фирмы-однодневки. Встречался бизнесмен с чиновником возле администрации Белоярского ГО в машине, либо мог заехать к нему домой. Сам Прохоренко говорил, что средства тратит на строительство коттеджа.

Климкин добавил, что откат чиновнику формировался в ходе расчетов с подрядчиками. «Брали расходные ведомости, документы по купленным материалам, использованию оборудования. И когда делали расчеты, увеличивали объемы работ и выплачивали средства, уже с учетом упомянутых 10%. Деньги поступали Олихверу по актам выполненных работ», – заявил он.

Наряду с этим, на суде выступал глава администрации Белоярского городского округа Павел Юдин и бывший начальник отдела капстроительства Белоярского ГО Сергец Вшивков, который принимал построенные объекты ЖКХ, не выдержавшие холодов. Как известно, отопительный сезон в сезоне 2014/2015 годов был сорван. Выяснилось, что построенные котельные работать не могут, трубы проложили не того диаметра. Жители получили тепло в свои дома только в ноябре, из-за чего в муниципалитете ввели режим ЧС.

В результате в отношении коммунальщиков Белоярского начали возбуждать одно дело за другим. Первым был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн. рублей. В апреле 2016 года по решению Белоярского суда ему назначили штраф в размере 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 1 года. Но тут же денежное наказание с подсудимого сняли и освободили его в зале суда. В июне Свердловский областной суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил это решение в силе.

Есть еще дело о халатности – оно до последнего времени оставалось бесфигурантным. По информации прокуратуры, Белоярский городской округ тратил не по назначению средства, выделенные по программе «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года». При этом на территории ГО не реализована в сроки программа по переселению граждан из аварийного жилья, а те дома, что уже построены и сданы, бьют антирекорды по качеству.

Прокурор области Охлопков ранее требовал от губернатора Евгения Куйвашева отправить главу Белоярского ГО Павла Юдина в отставку, но глава региона к этому не прислушался. Более того, Юдин не отстранил от работы и находящегося под следствием Прохоренко, который вышел на работу 1 ноября 2016 года. К слову, сам Прохоренко в начале судебного процесса пожаловался на травлю и поступающие угрозы в его адрес. В частности, он заявляет, что слышал брошенные в его адрес из проезжавших машин фразы: «Мы тебя все равно посадим!».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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