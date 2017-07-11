Не только в Тагиле. Белоярские коммунальщики с февраля не получали зарплату

В редакцию РИА «Новый День» обратились сварщики МУП «Новые Технологии», отвечающего за коммунальные сети и отопление в Белоярском округе. Они рассказали, что устроились на работу в феврале 2017 года и с тех пор только за февраль зарплату и получили.

«Оклад обещали 18 тысяч, а в итоге выдали по 8, и всё. В бухгалтерии мне даже карточку зарплатную отказались заводить, сказали, нет смысла, все равно завтра уволишься. Я и уволился через пару месяцев, а ребята еще числятся и на вызовы ездят. Ну как ездят. Ходят между поселками, или на попутках, если мастер не подбросит», – обрисовал ситуацию РИА «Новый День» уже бывший работник коммунального предприятия Юрий Суслов. Ему должны 34 тысячи рублей. Другим сварщикам МУП «Новые Технологии» удерживает суммы такого же порядка, примерно по 40 тысяч на человека. Коммунальщики признаются, что выживают за счет «шабашек», но увольняться не спешат – с работой в депрессивном районе тяжело.

Напомним, «Новый День» неоднократно сообщал о проблемах и странных методах работы МУП «Новые Технологии». Помимо срывов сроков отопительного сезона в прошлые годы только в этом году работников компании задерживали с поличным на месте кражи труб с заброшенных теплотрасс. В марте был скандал по поводу того, что на устранение аварий сантехники ходят пешком по 10-15 километров или добираются автостопом. Несмотря на экономию на транспорте, по данным последней проверки счетной палаты, убытки предприятия составили 50 млн 297 тыс. рублей.

Получить комментарий по поводу жалобы своих сотрудников у директора МУП «Новые Технологии» Владимира Юрлова не удалось, на момент публикации материала он был недоступен и по стационарному, и по мобильному номеру. Заместитель главы администрации Белоярского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Прохоренко месяц назад был осужден на 9 лет лишения свободы за взятку. Кто его замещает – неизвестно, на сайте ГО по-прежнему коммунальным замом значится Прохоренко.

Белоярский, служба информации РИА «Новый День»

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