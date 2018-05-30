Опять уральская борзота? В «Уралаэрогеодезии» люди полгода не видели зарплату, не помогла даже прокуратура (ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ)

Работники «Уралаэрогеодезии» оказались в патовой ситуации: зарплату им не платят уже несколько месяцев. Несмотря даже на то, что прокуратура вынесла все необходимые решения и предписания. «Наверное, когда-нибудь заплатят», – сетуют сотрудники и терпят. Тех, кто возмущается, вынуждают увольняться «по-хорошему» или через сокращение штатов.

Предприятие «Уралаэрогеодезия» является дочерним обществом АО «Роскартография». Последний раз люди получали зарплату в декабре, кто-то – в январе. Средний возраст работников – 40-45 лет, большинство работает по нескольку десятков лет. В силу того, что деятельность специализированная, устроиться на другую работу в таком возрасте непросто. «Ну а что делать, терпим», – говорят работники.

Полгода без зарплаты

О том, как поступают с сотрудниками, которые попытались возмутиться происходящим, рассказал «Новому Дню» бывший первый замдиректора «Уралаэрогеодезии» Садраддин Бабаев – заставляют увольняться или сокращают. Подробнее – смотрите на видео.

Сотрудники обращались в прокуратуру Кировского района с жалобой на невыплату заработной платы. И прокуратура выносила в адрес предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства о труде, возбуждала дела об административных правонарушениях, но ситуацию это не меняет.

Врио генерального директора Павла Анашкина застать на месте не удалось. «Редко тут бывает», – отвечает секретарь. Директор по производству АО «Уралаэрогеодезия» Валерий Купреев рассказал, что компания работает по госзаказам, деньги за которые поступают два раза в год: «Обычно в мае перечисляют аванс, в этом году подзадержали, наверное, из-за выборов. Вчера было селекторное совещание, и сказали, что в течение двух недель должны перевести первый транш».

Сложная ситуация возникла на предприятии не впервые. В феврале в офисах компании выключали горячую воду и тепло за систематические неплатежи, писал «Новый день». Работники говорили об огромных долгах в налоговую и коммунальщикам. Похоже, что за полгода ситуация на предприятии не улучшилась.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

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