«Уралаэрогеодезии» отключили тепло и горячую воду – у предприятия огромные долги (ВИДЕО)

У предприятия «Уралаэрогеодезия» серьезные финансовые трудности – возникли миллионные долги за коммуналку, предприятие отключили от подачи тепла и горячей воды.

В «Уралаэрогеодезии» отключили тепло и горячую воду

Как рассказал источник агентства РИА «Новый День», проблемы у организации начались с начала 2018 года. Уже 10 дней как отключено отопление, температура в кабинетах не более 5 градусов, люди работают, включая обогреватели, так как всем, кто будет возмущаться, грозят увольнением. Имеется большая задолженность по зарплате в удмуртском филиале в Ижевске и башкирском филиале в Уфе, не выплачена полностью зарплата за январь в Екатеринбурге. Задолженность по налогам составляет более 70 млн рублей. В ближайшее время здание может остаться и без электричества – за долги.

«Предприятие, скорее всего, придет к банкротству и полной ликвидации и распродаже активов, как уже произошло с Уральской картографической фабрикой. Из 32 предприятий холдинга более половины находится в подобном состоянии, что не мешает Роскартографии получать кредиты под залог имущества этих предприятий, которых уже выдано ВЭБом более 3 миллиардов», – дает неутешительный прогноз собеседник агентства.

Главный инженер АО «Уралаэрогеодезии» Сергей Набоков подтвердил проблемы предприятия с финансами, упомянув и невозможность рассчитаться с налоговой службой. Кроме того, из-за отсутствия тепла и воды закрыт магазин карт, справочников по топографии и другой специализированной продукции, располагавшийся на Первомайской, 74. И из-за отсутствия тепла и горячей воды страдают арендаторы – ветеринарная клиника, которой приходится проводить операции при комнатной температуре около десяти градусов тепла.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

Фирма, устроившая обрушение потолка в квартире, продолжит ремонтировать дома в Екатеринбурге. / Не все банкоматы принимают новые купюры (ВИДЕО). / Не коммунист, а медалист: в КПРФ опровергли факт вступления Грудинина в партию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»