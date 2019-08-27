Экс-директор «Уралаэрогеодезии» добивается возбуждения уголовки из-за того, что ему не отдают зарплату

АО «Уралаэрогеодезия», стратегическое предприятие, принадлежащее Росимуществу, увязло в долгах по зарплатам – возбуждены десятки исполнительных производств, на счета накладываются аресты. Среди «выбивающих» деньги оказался даже экс-руководитель компании Дмитрий Уткин. Как стало известно РИА «Новый День», он добивается возбуждения уголовного дела в отношении нынешнего руководства, указывая на нарушение очередности выплат. С соответствующим заявлением после отказного из полиции он обратился в прокуратуру.

Дмитрий Уткин руководил предприятием до 2018-го, затем врио гендиректора был назначен Павел Анашкин, он до сих пор занимает эту должность в качестве врио. В числе прочего Анашкин должен был представить программу мероприятий по выводу АО из кризиса. Спустя полгода Дмитрий Уткин обратился в арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, в сентябре 2018 года его признали банкротом и начали процедуру реализации имущества, завершить которую невозможно из-за того, что «Уралаэрогеодезия» должна ему деньги, но не торопится перечислять.

Уткин обратился в правоохранительные органы, в ответе (документ имеется в распоряжении редакции) сообщается: было установлено, что на основании решения суда 25% зарплаты Уткина удерживали приставы в счет погашения долга, 11 декабря 2018 года исполнительное производство было завершено, но «удержанная из заработной платы сумма в размере 132 870 рублей 02 копейки осталась на счете АО «Уралаэрогеодезия», на расчетный счет УФССП России по Свердловской области не перечислялась». В документе также сказано, что директор и главный бухгалтер предприятия были опрошены, они пояснили, что предприятие находится в убыточном состоянии, наложены ограничения на расчетные счета, на имущество наложен арест. Факт наличия долга не отрицают и обещают перевести деньги в порядке очереди. «В возбуждении уголовного дела отказать на основании п.1 ч.2 ст. 24, ст. 144, ст. 145 и ст. 148 УК РФ».

Это постановление от отказе сейчас Уткин пытается оспорить в прокуратуре. По данным нашего агентства, он направил обращение прокурору области Сергею Охлопкову и в Управление Генпрокуратуры по УрФО Юрию Гулягину (документ также имеется в распоряжении редакции). И в этом письме он указывает: до сих пор на предприятии есть долги по зарплате, Анашкин 14 мая этого года был привлечен к административной ответственности по представлению прокуратуры, но ситуацию это не изменило. А главное, Уткин указывает на причины, по которым он добивается возбуждения уголовного дела.

«Предприятие ежемесячно получает около 500 000 руб. наличных платежей и расходует их по своему усмотрению: бензин, командировочные, интернет и прочие хозяйственные расходы, нарушая очередность выплат, что образует состав уголовного преступления».

Добавим, на данный момент в отношении АО «Уралаэрогеодезия» идет порядка 50 исполнительных производств на общую сумму более 2,5 млн рублей, большая часть из них касается оплаты труда. По данным системы Seldon, только за август этого года в банки было направлено около десятка решений о приостановлении операций.

«Новый День» ранее сообщал о проблемах «Уралаэрогеодезии». Так, в феврале 2018 года за коммунальные долги предприятие отключили от подачи тепла и горячей воды. Из-за полугодовой задержки зарплаты СК возбуждал уголовное дело. Год назад сотрудникам вместо зарплаты в срок выдали допсоглашение, по которому их зарплаты сокращаются на 10-30 %. По данным прокуратуры, в этом году люди не получали деньги с февраля по апрель, долг составил 3,7 млн рублей, после вмешательства надзорного органа началось погашение.

Однако зарплатные долги только прирастают. По данным госинспекции труда по Свердловской области, по состоянию на 6 июня задолженность перед 137 сотрудниками составила 5,4 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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