Сотрудникам «Уралаэрогеодезии» насильно урезают зарплату

У сотрудников предприятия «Уралаэрогеодезия» вновь ухудшилось материальное положение: с 1 сентября им понизят зарплату на 10-30 %.

Как рассказали РИА «Новый День» сотрудники, за июнь и июль им зарплату еще не заплатили. А на днях они получили на руки допсоглашение, в котором их уведомляют о сокращении заработной платы с 1 сентября. Тем, кто отказывается его подписывать, предлагают уйти по собственному желанию. Свое решение руководство объясняет тяжелой финансовой ситуацией. При этом большинство сотрудников не могут уволиться и устроиться на новую работу из-за возраста, средний возраст работников предприятия 40-45 лет.

Собеседники РИА «Новый День» консультировались с инспекцией по труду, но там им советуют обращаться в суд, а делать этого люди не хотят – понимают, что работать нормально после этого не смогут.

Еще одна проблема – предстоящая зима. Как уже сообщал «Новый День», в феврале в офисах компании выключали горячую воду и тепло за систематические неплатежи. Работники говорили об огромных долгах перед налоговой и коммунальщиками. Сейчас они боятся, что осенью и зимой им снова придется работать в холодных офисах.

Предприятие «Уралаэрогеодезия» является дочерним обществом АО «Роскартография». Уже не раз сотрудникам по нескольку месяцев не выплачивали зарплату. Ранее директор по производству АО «Уралаэрогеодезия» Валерий Купреев рассказал, что компания работает по госзаказам, деньги за которые поступают два раза в год. В июне этого года следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, однако в июле оно было прекращено «в связи с полным возмещением причинённого ущерба».

Екатеринбург, служба информации

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