СК возбудил уголовное дело из-за полугодовой задержки зарплаты в «Уралаэрогеодезии»

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по очередному факту невыплаты зарплаты. Речь идет о предприятии «Уралаэрогеодезия».

Как уже писал «Новый День», в последний раз люди получали деньги зимой – в декабре и январе. При этом большинство сотрудников не могут уволиться и устроиться на новую работу из-за возраста, средний возраст работников предприятия 40-45 лет. Впрочем, тех, кто возмущается, вынуждают уходить или сокращают.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на днях следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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