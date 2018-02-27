Источник: в «Уралаэрогеодезии» отключено тепло и интернет – работники вынужденно сидят дома

Предприятие «Уралаэрогеодезия» в Екатеринбурге вынужденно приостановило свою работу.

Как сообщил РИА «Новый День» информированный источник, в здании предприятия энергетики отключили теплоэнергию за долги и теперь работники вынуждены сидеть дома – тем более, к невыносимым условиям труда добавилась элементарная невозможность связываться с контрагентами – у предприятия еще отключили и сеть интернет. Не исключена возможность подачи иска о банкротстве компании от его кредиторов.

Как ранее сообщал «Новый День», проблемы у организации начались с наступлением 2018 года. Уже более 10 дней как в помещениях предприятия отключено отопление, температура в кабинетах не более 5 градусов, люди работают, включая обогреватели,

Вероятно сейчас, с учетом похолодания, обогреватели перестали спасать работников от замерзания. Но возмущаться люди опасаются, всем недовольным грозят увольнением. При этом на предприятии, по словам источника, имеется большая задолженность по зарплате в удмуртском филиале в Ижевске и башкирском филиале в Уфе, не выплачена полностью зарплата за январь в Екатеринбурге. Задолженность по налогам составляет более 70 млн рублей. В ближайшее время здание может остаться и без электричества – за долги.

«Предприятие, скорее всего, придет к банкротству и полной ликвидации и распродаже активов, как уже произошло с Уральской картографической фабрикой. Из 32 предприятий холдинга более половины находится в подобном состоянии, что не мешает Роскартографии получать кредиты под залог имущества этих предприятий, которых уже выдано ВЭБом более 3 миллиардов», – дает неутешительный прогноз собеседник агентства.

Главный инженер АО «Уралаэрогеодезии» Сергей Набоков подтвердил проблемы предприятия с финансами, упомянув и невозможность рассчитаться с налоговой службой. Кроме того, из-за отсутствия тепла и воды закрыт магазин карт, справочников по топографии и другой специализированной продукции, располагавшийся на ул. Первомайской, 74.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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