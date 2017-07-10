«Откуда такая борзота?»: Владимир Путин устроил выволочку Евгению Куйвашеву

Визит президента Владимира Путина в Екатеринбург обернулся для врио губернатора Евгения Куйвашева не подтверждением доброго к нему отношения, а совсем наоборот. Глава государства из вежливости послушал победные реляции о росте всех показателей экономики, после чего рассказал губернатору, как обстоят дела в области на самом деле, и дал понять: вопросы к Куйвашеву есть, и ответ на них может оказаться неприятным для Евгения Владимировича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент быстро опустил врио губернатора с небес на землю, показав, что тот не владеет ситуацией в регионе. «Вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ вопросов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной «Прямой линии». Немало вопросов и по Свердловской области, и по Екатеринбургу. Я вам это все передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление», – прозрачно намекнул Путин.

Одной из тем стала невыплата заработной платы (о росте которой Куйвашев сообщил за минуту до этого) на предприятиях региона. «Вот, скажем, одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент.

Еще один блок вопросов был посвящен Ирбиту. Президент уведомил врио губернатора, что жители этого города забросали его тревожными сообщениями о вышедших из строя очистных сооружениях и о развале медицины. «Нерегулярное получение льготных лекарств, муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое? Может расти объем предоставляемых платных услуг, но они должны быть добровольными и не снижать объём предоставляемых бесплатных услуг», – подчеркнул президент.

«Реновация» екатеринбургских фасадов тоже не осталась незамеченной. Владимир Путин усомнился, что требования городской власти к гражданам отремонтировать фасады за свой счет, законны. И заодно поинтересовался: «А кто у нас мэр?». Ответ врио губернатора уже вызвал массу шуток среди интернет-пользователей: «Глава администрации Александр Эдмундович Якоб». Конечно, в двуглавой системе муниципальной власти хозяйственные полномочия действительно находятся именно у Якоба, однако глава города – все-таки не он, а потенциальный соперник Куйвашева на губернаторских выборах Евгений Ройзман.

Резюмируя, президент дал понять, что громкие отчеты об успехах его не обманули. «За этими обобщёнными показателями нельзя забывать все-таки конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются. На это, пожалуйста, обратите внимание, хорошо? Я вам это отдаю и жду от вас отчет», – заявил Путин.

Встреча президента и врио губернатора широко обсуждается свердловчанами. И многие отмечают, что положение Куйвашева, еще недавно казавшееся стабильным, пошатнулось. То, что президент, говоря о невыплате зарплаты, упоминал Генпрокуратуру, может свидетельствовать о том, что в способность Куйвашева разобраться самостоятельно Путин не верит, а это тревожный знак. Да и сама ситуация, когда президент рассказывает губернатору, какие проблемы существует в его регионе, тревожна. «Я не знаю, кто у нас губернатор, но жалобы от граждан ему возит лично Путин», – пошутил на своей странице в соцсети один из свердловских депутатов, перефразируя известный анекдот брежневских времен. Похоже, Куйвашеву грозят серьезные неприятности: в следующем году состоятся выборы президента, а Свердловская область – не тот регион, которым Владимир Путин может пренебречь, учитывая традиционно высокую протестную активность.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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